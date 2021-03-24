МОЗ не пов'язує смерть жінки в Одеській області зі щепленням від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я назвало попередню причину смерті контрактниці, яка отримала вакцину від коронавірусу.

"За попередньою інформацією Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, смерть сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Жінка мала хронічні серцево-судинні захворювання та інші супутні хвороби", - йдеться в повідомленні МОЗу.

Серцево-судинні захворювання є головною причиною смертей в Україні, кожні 10 хвилин в Україні одна людина помирає від інсульту.

Точну причину смерті жінки визначить судово-медична експертиза. Регіональна група оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проведе розслідування.

Поки що МОЗ не пов'язує смерть жінки зі щепленням.

"21 березня жінка отримала щеплення проти COVID-19 вакциною Covishield/AstraZeneca. Вона входила до пріоритетних груп вакцинації, адже найближчим часом мала бути залучена до сил, задіяних в ООС. Протипоказань до введення вакцини, а саме алергії до будь-якого з компонентів препарату, в жінки не було. В той же день з того ж флакону вакцини було щеплено ще 9 осіб. Несприятливих подій після імунізації в інших пацієнтів не зареєстровано", - повідомило міністерство.

Станом на ранок 23 березня у жінки не було жодних скарг на здоров'я.

МОЗ нагадав, що в Україні зробили майже 140 тисяч щеплень проти COVID-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.