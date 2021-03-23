​"Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку та посадку пасажирів у Києві

"Укрзалізниця" повідомляє, що згідно з протоколами рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у Києві та Київській області, а також у Сумській та Одеській областях, які увійшли до "червоної" карантинної зони.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

"Це означає, що перелік областей, у яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним: Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська. Продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, щойно епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку «червоних зон». Наразі Укрзалізниця разом із місцевими ОДА, МІУ та МОЗ готує подання на призначення спеціальних рейсів до вказаних регіонів", - йдеться у повідомленні.

Напередодні, 22 березня, Кабінет Міністрів погодив зміни в порядку застосування транспортних обмежень для "червоних зон". Транспортні обмеження вводитимуть окремими рішеннями державних або регіональних комісій для кожного регіону, а не автоматично за фактом потрапляння регіону до офіційного переліку "червоних зон" за рішенням МОЗ.

"Зі свого боку "Укрзалізниця" одразу ж пропонуватиме спецрейси до таких регіонів з метою запобігання неконтрольованим перевезенням пасажирів, які вимушені терміново покинути регіон", - наголосили в УЗ.

Нагадаємо, 10 березня "Укрзалізниця" призупинила рух потягів у "червоних" зонах. А раніше "УЗ" призначила десять спецрейсів з і до Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей для безпечного вивезення пасажирів, яким критично важливо виїхати з карантинної зони.