Дніпро посилило карантин, щоб потім не "мучитися з колапсом системи охорони здоров'я"

Дніпровська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила з 25 березня ввести у місті жорсткі карантинні обмеження.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Скажу коротко, але, сподіваюся, переконливо. Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00:00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоча Дніпро поки ще не в «червоній» зоні (і, сподіваюся, не буде) прийнято вольове рішення зробити це. На відміну від інших територіальних громад ми не будемо тягнути «до упору», а потім мучитися з колапсом системи охорони здоров'я", - написав Філатов в фейсбуці.

Мер Дніпра нагадав, що коронавірус забрав життя багатьох жителів міста, в тому числі генерального директора КБ "Південне" Олександра Дегтярева, директора однієї зі шкіл, головних лікарів двох міських лікарень і відомого волонтера Тараса Берези.

"Ми постараємося зробити обмеження максимально комфортними для бізнесу і вже продумуємо механізм компенсації з місцевого бюджету", - повідомив Філатов.

Він також написав, що підтримує вакцинацію і має намір зробити собі щеплення, щойно матиме таку можливість.

Нагадаємо, що станом на 23 березня Дніпропетровська область знаходиться в попереджувальній "помаранчевій" зоні.

У "червоній" зоні - вісім областей та Київ.