Кабмін заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19

Аналіз потрібно зробити не раніше ніж за три дні до перетину кордону.

Кабінет міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19.

Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок.

Тепер умовою для в'їзду в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за певними винятками) є не тільки наявність страховки від COVID-19, але й "негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону".

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні уряд переглянув транспортні обмеження для "червоної" карантинної зони у зв'язку з тим, що туди потрапили Київ та Одеса.