Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
Кабмін переглянув транспортні обмеження для "червоних" зон
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
ВООЗ назве тварину, від якої ковід перейшов до людини, - Bloomberg
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
У Польщі знову потрапив в аварію український автобус, є загиблий (оновлено)
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
Викритий на $100 тис. хабара київський прокурор продовжує працювати на посаді і представляє обвинувачення в кримінальних справах
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
​Незакріплена кришка люка у Львові вбила дитину в машині, що проїжджала повз
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Китай запровадив санкції проти європейських політиків і вчених
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Київський рибалка зняв з крижини 11-річного хлопця за допомогою спінінга
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Дослідження у США підтвердили ефективність і безпечність вакцини AstraZeneca
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
Київ та Одеська область офіційно перейдуть у "червону зону" 23 березня
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Кабмін заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19

Аналіз потрібно зробити не раніше ніж за три дні до перетину кордону.

Кабмін заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19

Кабінет міністрів заборонив іноземцям в'їзд в Україну без негативного тесту на COVID-19.

Відповідні зміни у постанову № 1236 від 9 грудня 2020 року було внесено на позачерговому засіданні в понеділок.

Тепер умовою для в'їзду в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за певними винятками) є не тільки наявність страховки від COVID-19, але й "негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції, який проведено не більш як за 72 години до перетину державного кордону".

Нагадаємо, що на цьому ж засіданні уряд переглянув транспортні обмеження для "червоної" карантинної зони у зв'язку з тим, що туди потрапили Київ та Одеса.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також