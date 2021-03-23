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Майже 122 тис. українців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 321 095 людей.

Майже 122 тис. українців отримали першу дозу вакцини від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 23 березня в Україні 121 929 людей щеплено від коронавірусної недуги COVID-19. За минулу добу щеплення отримали 10 904 людини.

Як інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я, щеплення проводилось 172 мобільними бригадами з імунізації та 156 пунктами щеплення.

Станом на 22 березня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 321 095 людей.

З 22 березня Україна знаходиться на другому етапі вакцинації. МОЗ повідомив, що щеплення почали робити сімейним лікарям. До людей похилого віку черга дійде, як очікується, 29-30 березня.

Як повідомляли, тих, хто записався в "Дії", можуть вакцинувати поза чергою.

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