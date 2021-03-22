Фонд Ріната Ахметова спільно з МОЗ і Асоціацією анестезіологів України провели ІІІ Онлайн-конференцію «COVID-19: що змінилося за рік». Цього разу її учасниками стали майже 1000 лікарів із усіх регіонів країни.

"Онлайн конференції – частина масштабного проєкту Фонду «Боротьба з COVID-19 в Україні», в рамках якого опорні державні лікарні в усіх регіонах отримали 155 кисневих концентраторів, 337 тисяч експрес-тестів, більш ніж 200 тисяч одиниць засобів індивідуального захисту й витратних матеріалів. Для 633 ліжко-місць у регіонах був забезпечений доступ до стаціонарних і мобільних джерел кисню. Ключовим елементом допомоги Фонду стали 205 апаратів ШВЛ – це найбільша поставка подібного обладнання в Україні за час пандемії. Всього допомогу Фонду отримали 505 медустанов у 203 населених пунктах. Це найбільша, системна і масштабна приватна ініціатива, спрямована на допомогу державним медичним установам у боротьбі з коронавірусом", – розповіла Юлія Єршова, директорка Департаменту з комунікацій Фонду.

За її словами, в травні і жовтні 2020 року Фондом Ріната Ахметова в рамках проєкту «Боротьба з COVID-19 в Україні» у форматі онлайн були проведені дві конференції, у ході яких провідні експерти Міністерства охорони здоров'я ділилися з лікарями-анестезіологами і персоналом відділень інтенсивної терапії регіональних опорних державних лікарень передовим світовим досвідом лікування COVID-19 і нюансами роботи з останніми моделями ШВЛ, що надійшли до державних клінік. Тоді в двох онлайн-навчаннях від Фонду взяли участь понад 2000 українських медиків.

Третю онлайн-конференцію відкрив глава МОЗ Максим Степанов. Міністр відзначив, що сьогодні такі заходи особливо важливі.

"Вітаю вас із відкриттям третьої онлайн-конференції для лікарів. Україна, як і весь світ, бореться з епідемією коронавірусу. Але за минулий рік наша медична система фактично відродилася з попелу. Сьогодні ми набагато сильніші, на боротьбу з COVID перепрофільовано понад 500 лікарень. Можливості лабораторій збільшилися в 400 разів – до 80 000 тестів щодня. Україна демонструє один із кращих показників у Європі в боротьбі з недугою і займає 36 місце за рівнем смертності. За цією цифрою – тисячі врятованих життів українців. Але боротьба продовжується, і ми повинні зустріти третю хвилю пандемії максимально підготовленими. І тому такі зустрічі, як сьогодні, вкрай важливі. Це можливість прямої комунікації, обміну думками та особистим досвідом. Оперативне вирішення тактичних завдань формує стратегію майбутньої перемоги", – сказав Максим Степанов у своєму відеозверненні до лікарів.

Його слова підтримав один із експертів конференції, президент Асоціації анестезіологів України Сергій Дубров.

"У січні у нас з'явилася можливість трохи розслабитися, коли кількість нових випадків захворювання становила 2000-3000 щодня. Здавалося, що вже можна полегшено зітхнути, але ситуація, що склалася зараз у країні, – дуже серйозна і проблемна. У багатьох регіонах місця для інфікованих заповнені на 90-100%. Проблема не вирішена, і необхідно шукати шляхи її вирішення. Сподіваюся, сьогоднішній захід допоможе фахівцям краще лікувати наших пацієнтів", – підкреслив Сергій Дубров.

Крім нього головними експертами цієї конференції виступили також завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб НМУ ім. О. О. Богомольця Сергій Крамарьов, керівник центру респіраторної медицини та алергології КЛ «Феофанія» Світлана Гук і завідувач відділення анестезіології Інституту нейрохірургії ім. А. П. Ромаданова Максим Пилипенко.

Окрему увагу учасники конференції приділили вдосконаленню навичок терапії COVID-19 і підвищенню рівня знань про експлуатацію апаратів штучної вентиляції легенів. Учасники обговорили питання, які сьогодні найбільше хвилюють і цікавлять українських медиків. Серед них киснева терапія при COVID-19 і рання реабілітація хворих із тяжкою респіраторною недостатністю внаслідок короновірусні інфекції. Також лікарі обговорили теми постковідного синдрому і вакцинації від COVID-19.

"З одного боку, стало трохи легше в плані лікування хворих. Ми «познайомилися» з хворобою і краще розуміємо, як поводитись у тій чи іншій ситуації. Проте навіть світова наука досі говорить протилежне як про окремі молекули, так і способи лікування коронавірусу. Кількість пацієнтів вражає, і залишається відчуття невпевненості від того, що ми не озброєні на 100%", – зазначила Світлана Гук.

Ще одним блоком обговорень на конференції стало лікування коронавірусу у дітей. Експерти розповіли про останні досягнення та досвід спостереження за перебігом захворювання у дітей та підлітків.