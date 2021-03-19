Фото: Perspectiva 21.3

У Броварах відкрили кафе, де працюватимуть 19 молодих людей з синдромом Дауна, аутизмом і порушеннями інтелектуального розвитку.

Сafe 21.3 було відкрито напередодні Всесвітнього дня людей з синдромом Дауна (21 березня), повідомили в благодійній організації Perspectiva 21.3.

Очікується, що робота допоможе молоді адаптуватися до життя після школи та здобути необхідні професійні навички для подальшого працевлаштування.

"Батьки дітей із синдромом Дауна завжди хвилюються, чи зможуть їхні діти колись знайти роботу і бути самостійними. Добра новина – люди з порушеннями інтелектуального розвитку можуть працювати. Але правда в тому, що повністю самостійно це робити під силу дуже маленькій кількості таких людей. Більшість з них потребує підтримки. Саме тому ми створили кафе та пекарню для наших дітей. Сьогодні вони тут вчаться та мають супровід соціального працівника, а завтра, можливо, отримають роботу тут або в іншому місці", - повідомила мама 17-річного Петра із синдромом Дауна та співзасновниця БО "Перспектива 21.3" Аренда Василенко.

Фото: Perspectiva 21.3

Засновники кафе мають надію, що Cafe 21.3 стане успішним бізнес-проєктом, який не буде потребувати дотацій. Крім того, частину прибутку заклад відправлятиме на розвиток БО "Перспектива 21.3". "Ми даємо суспільству модель вирішення проблем з працевлаштуванням та соціальним супроводом людей з інвалідністю. Важливо, що така робота має бути посильною та знаходитися близько до місця проживання молоді з інвалідністю, тому що подолання довгих відстаней забирає багато сил. А відтак таких місць має бути якомога більше. Очевидно, наше кафе не вирішить проблему з працевлаштуванням для всіх охочих. Але воно дасть бізнесу і владі сигнал, що таке можливо", - додає голова правління БО "Перспектива 21.3" Дмитро Індило.

У благодійній організації додали, що кафе - це майданчик для практики на робочому місці, який дає можливість реального навчання тим навичкам, які стануть в нагоді в майбутньому у будь-якому схожому місці. Стажування триватиме стільки, скільки практикантам знадобиться часу на опанування професії. До роботи з молоддю залучений супроводжуючий практики, який підтримує людину на робочому місці.

За статистикою в Україні щороку народжується в середньому 300 дітей із синдромом Дауна. На початок 2020 року офіційний показник інвалідності внаслідок синдрому Дауна у дітей до 18 років сягнув 4710 осіб. За розрахунками ВБО “Даун Синдром” для вікового періоду 18-25 років цей показник дорівнює 1680 осіб. Офіційний вік для молоді в Україні - з 18 до 35 років, що додає ще 2400 осіб. Загалом майже 9000 осіб з інвалідністю що обумовлена синдромом Дауна від народження до 35 років.