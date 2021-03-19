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Суд постановив передати заарештовані акції "Донецькоблгазу" до НАК "Нафтогаз України"

Дії підозрюваних топ-менеджерів кваліфікуються як диверсія.

Суд постановив передати заарештовані акції "Донецькоблгазу" до НАК "Нафтогаз України"
Фото: kyivgaz.ua

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування щодо незаконних дій посадових осіб ПАТ "Донецькоблгаз", спрямованих на пошкодження об‘єктів, що мають важливе господарське та оборонне значення. Дії підозрюваних кваліфікуються за ст. 113 (диверсія) Кримінального кодексу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами СБУ, Шевченківським районним судом м. Києва накладено арешт на 49,99% акцій ПАТ "Донецькоблгаз". Частка належить компаніям з реєстрацією в офшорних юрисдикціях.

Зазначається, що акції контролюються громадянкою України, яка у 2014 році покинула державу і переховується в Росії.

"Рішенням суду права передаються в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Також судом прийнято рішення про передачу арештованих акцій ПАТ "Донецькоблгаз" до НАК "Нафтогаз України". Компанія має організувати недопущення втрати чи розтрати цього майна до моменту фактичної передачі активів в управління АРМА", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, 6 березня у Слов’янську ПАТ "Донецькоблгаз" здійснило відключення місцевих котелень комунального підприємства "Донецьктеплокомуненерго" від газопостачання. Це призвело до того, що пів тисячі житлових будинків і низка соціальних об’єктів, зокрема лікарні, залишилися без тепла. Така ситуація склалася не тільки в Слов’янську. Відключення відбуваються у Лимані, Часовому Ярі, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та інших містах і селищах області, які отримують тепло від "Донецьктеплокомуненерго".

СБУ розслідує діяльність посадовців "Донецькоблгазу".

У квітні минулого року повідомлялося, що топменеджмент "Донецькоблгазу" викрили в розтраті газу на 1,7 млрд гривень. Підприємства споживали газ безкоштовно, а борги перенаправляли на рахунки жителів області.

У лютому 2018 року на той момент голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський звинуватив "Донецькоблгаз" у відмові подавати газ через готовий газопровід жителям Авдіївки і семи селищ Ясинуватського району.

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