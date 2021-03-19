​Колишньому майору ЗСУ оголосили підозру в недбалості у справі про загибель трьох саперів у Балаклії

Військового не було під час транспортування вибухівки, і він не міг керувати діями підлеглих.

Повідомлено про підозру екскомандирові загону розмінування військової частини А1352, колишньому майору Збройних сил України в недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 425 КК України).

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, командир загону, всупереч вимогам статутів, перебував у будівлі на адміністративній території, знаючи, що він має бути на ділянках підрозділів, що виконують завдання із завантаження вибухонебезпечних елементів ЗРК ЗМ9 "Куб", і керувати діями підлеглих.

"При цьому він мав забезпечити особовий склад транспортом, обладнаним для перевезення небезпечних вантажів, вжити заходів до забезпечення захисту військовослужбовців і майна, організувати правильну експлуатацію, збереження озброєння та техніки, а також довести до їхнього відома принцип дії вибухонебезпечних предметів, правила поводження з ними та перевірити їхні на знання й навички щодо проходження навчання з пожежно-технічного мінімуму і забезпечити їх дистанційними засобами з метою транспортування вибухонебезпечних предметів, а саме ЗРК ЗМ9 «Куб»", - наголосили в Офісі генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

Таким чином, недбале ставлення військової службової особи призвело до загибелі трьох військовослужбовців та отримання тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості чотирма військовослужбовцями внаслідок вибухів під час розмінування та завантаження вибухонебезпечних предметів.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 15 листопада 2019 року через вибухи на Центральній артилерійській базі в Балаклії загинули двоє саперів, а ще п'ятеро військових отримали поранення. Через два дні помер ще один поранений. Начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак пообіцяв покарати винних у загибелі саперів.

Зазначимо, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради поставила під сумнів офіційну версію пожежі на арсеналі в Балаклії, яка сталася 2017 року. Голова комісії Давид Арахамія заявив, що насправді в момент вибуху в районі Балаклії не було ніяких літальних апаратів, а пожежа почалася з підриву спеціальних зарядів, які заздалегідь були закладені в землю. Арахамія при цьому посилається на дані Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Бокаріуса. У квітні минулого року роботу слідчої комісії вирішили продовжити.