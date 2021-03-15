В Україні почали роботу нові окружні прокуратури

В Україні з понеділка, 15 березня, почали роботу нові окружні прокуратури, створені замість місцевих прокуратур.

Про це йдеться на сайті Офісу генерального прокурора.

Замість 155 місцевих прокуратур (178 із врахуванням окупованих територій) створено 181 окружну прокуратуру (193 із врахуванням окупованих територій).

Замість 30 військових прокуратур гарнізонів створено 30 спеціалізованих прокуратур у військовій та оборонній сфері, які мають права окружних прокуратур.

"Нові окружні прокуратури сформовані за новим більш ефективним принципом – розробляючи їх модель, ми враховували результати функціонально-організаційного аналізу, проведеного за підтримки Ради Європи. При збільшенні кількості окружних прокуратур, водночас зменшилась кількість відділів та адміністративних посад. Серед призначених керівниками прокуратур – 100% успішно пройшли атестацію в рамках нашої реформи. Ми завершуємо великий етап кадрового очищення та трансформації органів прокуратури і зосереджуємось на розвитку задля ефективності інституції та довіри до неї суспільства", - прокоментувала завершення реформи генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Нагадаємо, що восени 2019 року Верховна Рада проголосувала за реформу органів прокуратури, яка передбачала переатестацію прокурорів та зміну всієї структури. Замість Генеральної прокуратури з січня 2020 року було створено Офіс генерального прокурора, а у вересні почали працювати нові обласні прокуратури.

Реформа передбачала скорочення максимальної кількості співробітників прокуратури з 15 тис. до 10 тис.