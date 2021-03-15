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171 депутат Ради заразився коронавірусом за час епідемії

Разумков заявив, що ситуація погіршується.

171 депутат Ради заразився коронавірусом за час епідемії
Фото: Анна Стешенко

З початку епідемії коронавірусної хвороби в Україні інфекцію виявили у 171 депутата Верховної Ради.

Про це на брифінгу в понеділок сказав спікер Дмитро Разумков.

"Ситуація погіршується. Я навіть дивлюся по кількості захворілих депутатів - кількість збільшується, тому що вони працюють в регіонах, з виборцями. Станом на сьогодні, перехворіло або хворіє 171 народний депутат України і більше ніж 300 людей хворіє в апараті", - сказав він.

При цьому він запевнив, що парламент не планує закриватися на карантин.

Нагадаємо, на початку березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні почалася третя хвиля коронавірусу.

З 24 лютого Україна почала кампанію з вакцинації населення проти COVID-19. За два з половиною тижні вакцинували трохи більше 50 тисяч осіб.

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