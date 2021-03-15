Зеленський запропонував ​перевести кримінальні справи в електронний формат

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді ввести електронний обіг документів у кримінальному процесі.

"Це дасть змогу перейти від тисяч сторінок паперових томів кримінальних проваджень до використання електронних носіїв без шкоди для розслідувань. Також це значно полегшить взаємодію суду, сторони обвинувачення та сторони захисту, що допоможе підвищити ефективність їхньої роботи", - цитує Зеленського пресслужба Офісу президента.

Законопроєкт про запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування зареєстровано в парламенті у понеділок під номером 5246.

За словами Зеленського, законопроєкт пропонує зменшити надмірну бюрократизацію процесів, спростити і прискорити підготовку та опрацювання документів з боку слідчих і прокурорів.

Адвокати зможуть швидше подавати заяви та клопотання й матимуть змогу ознайомлюватися з матеріалами кримінальних проваджень в електронному вигляді, а суд отримає можливість досліджувати документи та докази в електронній формі.

Зараз це можна зробити лише у слідчих або прокурорів, фізично приїхавши до них.

Ухвалення цих законодавчих змін стане кроком до діджиталізації країни.