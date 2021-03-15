Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Ляшко розповів, як вакцинуватимуть літніх українців
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Дубінського, попри санкції США, обрано до керівництва партії "Слуга народу"
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Новий український лоукост отримав право виконувати польоти
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Відмова від монархії наразі не на часі, - Трюдо
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
Дубінського зняли з посади голови київської обласної організації "Слуги народу" (оновлено)
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
На Херсонщині затримали підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві семирічної дівчинки
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Львівських школярів з вівторка відправлять на дистанційне навчання
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
Британський університет пропонує замінити слова "батько" і "мати" гендерно-нейтральними
ГоловнаПолітика

Помер Мирослав Пітцик, який 22 роки був виконавчим директором Асоціації міст України

Одному з авторів реформи децентралізації було 68 років.

Помер Мирослав Пітцик, який 22 роки був виконавчим директором Асоціації міст України
Фото: decentralization.gov.ua

Один з авторів реформи децентралізації, колишній виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик помер на 69-му році життя.

"Сьогодні, 14 березня 2021 року, пішов з життя виконавчий директор Асоціації міст України у 1995-2017 роках Мирослав Васильович Пітцик. Висловлюємо щирі співчуття через тяжку втрату рідним і близьким, розділяємо біль і скорботу...", - йдеться в повідомленн на офіційному сайті Асоціації.

Мирослав Пітцик більше 20 років свого життя присвятив розбудові інституту місцевого самоврядування в Україні, захисту його прав та інтересів. Під його керівництвом Виконавча дирекція АМУ з невеличкого офісу зросла до потужного колективу фахівців та експертів.

У 1992-1993 рр. працював на керівних посадах в органах місцевого самоврядування міста Києва, а в 1993-1995 рр. обіймав посаду заступника міністра статистики України.

У 1995 році Асоціація міст України, до якої на той час входило близько 40 членів, ухвалила рішення про необхідність створення виконавчого органу організації з метою втілення прийнятих рішень та ведення діалогу з центральною владою від імені місцевого самоврядування. Керівником виконавчої дирекції - виконавчим директором АМУ мери обрали Пітцика. За роки його діяльності АМУ перетворилася на авторитетну недержавну організацію, а кількість її членів зросла до 575.

Як виконавчий директор Пітцик був членом дорадчих органів при органах центральної влади. За його ініціативою та його зусиллями АМУ у 2002 році стала членом Ради європейських муніципалітетів та регіонів.

Пітцик став автором понад 30 наукових робіт, співавтором важливих для місцевого самоврядування законопроектів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про право комунальної власності", "Про місцеві податки і збори", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про органи самоорганізації населення" та ін. Він був прибічником реформування місцевого самоврядування, передачі великих повноважень та фінансів на рівень громад, і саме під його керівництвом Виконавча дирекція АМУ розробила Концепцію реформи місцевого самоврядування, яка лягла в основу концепції децентралізації, схваленої урядом у 2015 році, та низки інших реформаторських законів та урядових актів.

Пітцика поховають у його рідному с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також