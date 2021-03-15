Помер Мирослав Пітцик, який 22 роки був виконавчим директором Асоціації міст України

Один з авторів реформи децентралізації, колишній виконавчий директор Асоціації міст України Мирослав Пітцик помер на 69-му році життя.

"Сьогодні, 14 березня 2021 року, пішов з життя виконавчий директор Асоціації міст України у 1995-2017 роках Мирослав Васильович Пітцик. Висловлюємо щирі співчуття через тяжку втрату рідним і близьким, розділяємо біль і скорботу...", - йдеться в повідомленн на офіційному сайті Асоціації.

Мирослав Пітцик більше 20 років свого життя присвятив розбудові інституту місцевого самоврядування в Україні, захисту його прав та інтересів. Під його керівництвом Виконавча дирекція АМУ з невеличкого офісу зросла до потужного колективу фахівців та експертів.

У 1992-1993 рр. працював на керівних посадах в органах місцевого самоврядування міста Києва, а в 1993-1995 рр. обіймав посаду заступника міністра статистики України.

У 1995 році Асоціація міст України, до якої на той час входило близько 40 членів, ухвалила рішення про необхідність створення виконавчого органу організації з метою втілення прийнятих рішень та ведення діалогу з центральною владою від імені місцевого самоврядування. Керівником виконавчої дирекції - виконавчим директором АМУ мери обрали Пітцика. За роки його діяльності АМУ перетворилася на авторитетну недержавну організацію, а кількість її членів зросла до 575.

Як виконавчий директор Пітцик був членом дорадчих органів при органах центральної влади. За його ініціативою та його зусиллями АМУ у 2002 році стала членом Ради європейських муніципалітетів та регіонів.

Пітцик став автором понад 30 наукових робіт, співавтором важливих для місцевого самоврядування законопроектів "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про право комунальної власності", "Про місцеві податки і збори", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про органи самоорганізації населення" та ін. Він був прибічником реформування місцевого самоврядування, передачі великих повноважень та фінансів на рівень громад, і саме під його керівництвом Виконавча дирекція АМУ розробила Концепцію реформи місцевого самоврядування, яка лягла в основу концепції децентралізації, схваленої урядом у 2015 році, та низки інших реформаторських законів та урядових актів.

Пітцика поховають у його рідному с. Корнич Коломийського району Івано-Франківської області.