Поліція розслідує смерть жінки у Дарницькому районі столиці

У Києві поліцейські встановлюють обставини смерті жінки у Дарницькому районі, тіло якої виявили у неділю, 7 березня.

Про це повідомив відділ комунікації столичної поліції.

“Сьогодні близько 03.00 години до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що у Дарницькому районі столиці на вулиці Бажана виявлено тіло невідомої без ознак життя. Наряд поліцій, який прибув за адресою, виявив тіло жінки з ознаками насильницької смерті”, – йдеться у повідомленні.

На місці працювала слідчо-оперативна група, кінологи та інші профільні служби.

За цим фактом слідчим управлінням столичного главку відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство.

Нагадаємо, у Новій Каховці за нез'ясованих обставин померло четверо людей. Рятувальники знайшли у квартирі тіла двох чоловіків та двох жінок без ознак насильницької смерті.