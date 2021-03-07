КМДА про завершення робіт на Дарницькому мості: до кінця 2021-го видається примарним

Завершення добудов усіх з'їздів з Дарницького залізнично-автомобільного мосту у Києві до кінця 2021 року видається примарним.

Про це заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Зазначимо, на мосту необхідно доробити освітлення і з'їзди на лівому березі Дніпра.

Густєлєв зазначив, що озвучені терміни завершення робіт викликають питання, адже проєкт 2004 року потребує коригування. “І тільки ця процедура (тобто, терміни до початку безпосереднього будівництва), згідно з нормативними документами, складатиме майже 1,5 року”, – зауважив він.

Наприклад, тільки коригування проєктно-кошторисної документації триває до 6 місяців, державна експертиза проєкту – ще 2 місяці. Проведення тендерних процедур для визначення підрядника будівельних робіт – теж 2 місяці.

“Тому завершення виконання робіт до кінця року із дотриманням всіх норм та правил виглядає примарним”, – додав чиновник.

Заступник голови КМДА підкреслив, що столиця з 2016 року неодноразово зверталась передати міст з балансу “Укрзалізниці” на баланс міста і дати таким чином Києву можливість його добудувати.

"Щодо Подільсько-Воскресенського мостового переходу ще раз підкреслю позицію міста. Передача мосту, будівництво якого вже на фінальній стадії, на баланс "Укравтодору", призведе до значного відтермінування завершення робіт. Знову ж таки, через всі процедури, передбачені законом. А міст увесь цей час стоятиме недобудованим", – наголосив він.

Нагадаємо, Дарницький міст (відомий як міст Кирпи) почали будувати у 2004 року. Залізничний рух по мосту стартував 27 вересня 2010 року. 17 грудня 2010 року по мосту відкрили автомобільний рух з лівого берега на правий, а 31 травня 2011 року - з правого на лівий.

У вересні 2018-го повідомляли, що вартість завершення будівництва становить близько 30 млн євро.

На початку березня 2021-го глава "Укравтодору" Олександр Кубраков і Володимир Жмак – голова правління АТ "Укрзалізниця", на балансі якого перебуває міст, підписали меморандум про те, що "Укравтодор" у 2021 році добудує всі з'їзди з мосту.

Окрім того, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що "Укравтодор" готовий також у стислі терміни завершити будівництво Подільсько-Воскресенського моста, якщо київська влада погодиться передати йому цей проект зі свого балансу.