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На Донбасі окупанти стріляли з мінометів, гранатометів та кулеметів

За добу було зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

На Донбасі окупанти стріляли з мінометів, гранатометів та кулеметів
Фото: pravda.com.ua

У суботу, 6 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано десять порушень режиму припинення вогню.

Усі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, інформує пресслужба ООС.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї та населеного пункту Опитне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також зі стрілецької зброї.

Неподалік населених пунктів Піски, Мар’їнка та Павлопіль окупанти застосували проти наших воїнів гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

На обстріли противника Збройні Сили України відкривали вогонь у відповідь.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Сьогодні порушень режиму припинення вогню у зоні бойових дій не зафіксовано.

Нагадаємо, протягом п'ятниці, 5 березня у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, український військовий отримав травми.

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