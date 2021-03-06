Делегація народних депутатів фракції "Слуга народу" у Стамбулі провела зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

"Чудові новини зі Стамбула! На зустрічі з делегацією народних депутатів із фракції "Слуга народу" Вселенський патріарх Варфоломій I підтвердив свій приїзд до України на урочистості з нагоди 30-річчя Незалежності – на запрошення Володимира Зеленського", - написала вона у фейсбуці.

Кравчук зазначила, що востаннє в Україні Варфоломій був у 2008 році.

"Дуже символічно, що на святкуванні Дня Незалежності України прибуде патріарх, який відіграв одну з ключових ролей для унезалежнення і визнання Українського православ’я", - додала вона.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Депутати привітали Вселенського патріарха із днем народження (29 лютого, - ред.) і подарували ікону в стилі петриківського розпису.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого президент Володимир Зеленський привітав патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.

У грудні минулого року прем’єр-міністр Денис Шмигаль відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із патріархом Варфоломієм. Тоді патріарх також підтвердив, що приїде в Україну на День Незалежності.