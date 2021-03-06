Сьогодні, 6 березня у Києві на Контрактовій площі відбулася акція на захист Гостиного двору “Ткаченко, віднови Гостиний двір” з вимогою до уряду негайно рятувати будівлю.

Акція зібрала близько сотні киян.

Фото: Макс Требухов

“28 січня 2021 суд поставив крапку у спробах уряду уникнути відповідальності за відновлення Гостиного Двору. Український уряд і Фонд держмайна повинні негайно подати на розгляд науково-проектну документацію на проведення НЕВІДКЛАДНИХ протиаварійних та реставраційно-відновлюваних робіт. Де план робіт по ревіталізації Гостиного Двору?!”, – зазначили організатори.

Фото: Макс Требухов

Вони зазначають, що кияни на сьогодні позбавлені права самостійно врятувати Гостиний (пам’ятку національного значення від руйнування, бо “уряд віддав цю будівлю рейдерам, котрі зараз її руйнують”.

Фото: Макс Требухов

Учасники акції вимагають негайно розпочати процес відновлення Гостиного двору, надати проєктну документацію і розпочати роботи. А також – сприяти створенню в Гостиному дворі громадського простору – Центру самоврядування киян, а також музейних, освітніх та культурних закладів.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, Міністерство культури та інформаційної політики звернулося до Фонду державного майна щодо передачі собі у розпорядження Гостинного двору.

У лютому 2020 року Київрада проголосувала за використання Гостинного двору як установи культури.

Із 1994 року розташований у центрі Києва Гостинний двір був в оренді "Укрреставрації". За умовами договору, орендар узяв на себе повну відповідальність за збереження пам'ятки архітектури і утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані. Попри це регіональне відділення Фонду держмайна Києва неодноразово встановлювало факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема погіршення стану об'єкта оренди.

У 2011 році в Києві почався активний рух за збереження будівлі. Активісти утворили сквот усередині, проводили культурні заходи, запрошували громадськість. Через місяці активної діяльності активістів побили і вигнали, але вони через суди домоглися заборони на будівництво.

15 грудня 2015 року "Укрреставрація" погодилася законсервувати будівлю Гостинного двору, а 22 грудня Кабінет міністрів підтримав рішення суду про визнання його пам'яткою архітектури.

Зараз власником Гостинного двору формально є Фонд держмайна, але будівля досі фактично перебуває на балансі забудовника. Докладніше читайте про це в матеріалі LB.ua "Гостинний двір. Історія ганебної бездіяльності".

У січні 2021 року екснардеп, радник Кличка Ігор Луценко повідомив, що Олександр Ткаченко хоче повернути Гостиний двір в управління Мінкультури та створити там Музей сучасного мистецтва.

11 лютого депутати Київради ухвалили звернення до уряду щодо передачі Гостинного двору у комунальну власність територіальної громади столиці. Кличко зазначив, що місто готове здійснити реконструкцію Гостинного двору, створити в ньому громадський простір, музей Києва, розмістити інші експозиції, які вже були обговорені з громадськістю, з Києво-Могилянською академією.

Згодом мер Києва Віталій Кличко на початку засідання Київради закликав уряд завершити передачу Гостинного двору громаді міста. Мер Києва наголосив, що поки тривають маніпуляції окремих чиновників, будівля Гостинного двору перебуває в аварійному стані. А місто не може розпочати її реконструкцію.