За роки незалежності в Україні на службі загинув 1671 правоохоронець

Сьогодні, 7 березня – Міжнародний День пам’яті поліцейських, які загинули на службі.

Про це повідомила пресслужба МВС.

При виконанні службових обов’язків за роки незалежності України загинуло 1671 працівника органів внутрішніх справ, з 2015 року загинуло 44 поліцейських, із них 5 у зоні Операції об’єднаних сил на Донбасі.

Від коронавірусу померло 22 поліцейських.

Нагадаємо, у 2019 році Дніпровський апеляційний суд залишив чинним довічний вирок колишньому бійцеві батальйону "Торнадо" Олександру Пугачову, який 25 вересня 2016 року вбив двох співробітників патрульної поліції в Дніпрі.

25 вересня 2016 року біля центрального автовокзалу в Дніпрі двоє патрульних зупинили машину, яка проїхала на червоне світло, і попросили водія пред'явити документи. Отримавши їх, патрульний повернувся до свого службового автомобіля.

У цей час Пугачов, знаючи, що перебуває в розшуку за скоєння інших злочинів на території України, дістав пістолет, підійшов до машини патрульних і, погрожуючи зброєю патрульному, наказав віддати пістолет. Отримавши відмову, він витягнув поліцейського Артема Кутушева з машини, поклав його на землю і кілька разів у нього вистрілив. Від вогнепальних поранень потерпілий помер на місці.

Потім злочинець здійснив ще низку пострілів у співробітницю патрульної поліції Ольгу Макаренко, яка перебувала біля службової машини і спробувала втекти з місця злочину. Від отриманих поранень жінка того ж дня померла в лікарні.

Сам злочинець, отримавши поранення в живіт від патрульного, прийшов у лікарню імені Мечникова, де його того ж дня і затримали.