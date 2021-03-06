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Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Збройні формування Російської Федерації та її найманці, не дивлячись на підписані 22 липня 2020 року у рамках Тристоронньої контактної групи додаткові заходи з посилення та контролю режиму припинення вогню, і надалі здійснюють обстріли позицій ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Протягом доби, 6 березня, зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, поблизу населеного пункту Опитне, збройні формування РФ здійснили кілька пострілів з 82 мм мінометів та стрілецької зброї, а неподалік Мар'їнки  противник відкривав вогонь зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета.

В районі населеного пункту Піски окупанти здійснили прицільний обстріл  в бік українських позицій з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

На обстріли противника ЗСУ відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, за минуло добу окупанти  сім разів порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу один війсськовий зазнав поранень.

Раніше Євросоюз висловив занепокоєння виявленням на окупованому Донбасі сучасної російської радіолокаційної станції 51У6 "Каста-2Е1", яка використовується збройними силами РФ.

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