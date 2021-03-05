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Біля Мар’їнки поранено українського бійця

Російські найманці обстріляли позиції ЗСУ.

Біля Мар’їнки поранено українського бійця

Сьогодні, 5 березня внаслідок обстрілів російськими військами українських позицій у районі Мар’їнки отримав поранення один військовослужбовець Збройних сил України.

Про це повідомили у пресслужбі Української делегації Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

Зазначається, що пораненому бійцеві надано медичну допомогу.

"Українська сторона СЦКК направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, окупаційна влада "ДНР" дозволила бойовикам відкривати "попереджувальний" вогонь по позиціях ЗСУ. Таким чином, бойовики більше не намагаються прикривати свої обстріли необхідністю ведення вогню у відповідь і фактично виходять з режиму перемир'я.

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