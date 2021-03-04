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Держпродспоживслужба назвала причину загибелі птахів в "Асканії-Новій"

Птахи загинули через отруту для гризунів.

Держпродспоживслужба назвала причину загибелі птахів в "Асканії-Новій"
Фото: facebook.com/dpsskherson

Держпродспоживслужба встановила, що частина птахів в заповіднику "Асканія-Нова" загинула через отруту проти гризунів.

Такими є результати досліджень зразків патолого-анатомічного матеріалу, відібраного від птиці, загиблої 23 лютого на території заповідника «Асканія-Нова». Дослідження проводив Науковий Центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя, інформує пресслужба відомства.

"У зразках патолого-анатомічного матеріалу, відібраного від загиблої птиці, виявлено бродіфакум. Це антикоагулянт з групи кумаринів, що застосовується як родентицид (тобто отрута) проти всіх видів гризунів. Виявлені концентрації є токсикологічно значимими для різних видів птахів та можуть вказувати на можливість їх смертельного отруєння", - сказано в повідомленні.

Фахівці також дослідили зразки води, кормової суміші та зерна, відібраного на полях поблизу заповідника. Вміст бродіфакуму виявлено у зразках зерна, відібраних на полях поблизу території заповіднику. У пробах води зі ставків Глиняний, Зовнішній, Внутрішній, Круглий та пробі кормової суміші бродіфакуму не виявлено.

Щодо випадку отруєння 218 сірих журавлів, який стався у січні цього року на території заповідника "Асканія-Нова", дослідження тривають.

Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель). У Херсонській ОДА створили робочу групу для з’ясування причини загибелі птахів.

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