На Донеччині 15-річна дівчинка хотіла пропустити уроки і наковталася пігулок

Дитину доставили у лікарню, загрози її життю немає.

У Донецькій області 15-річна дівчина вирішила пропустити шкільні заняття та випила пігулки. Дитину доставили у лікарню, де їй було надано медичну допомогу. Життю школярки нічого не загрожує.

Про це інформує пресслужба обласної поліції.

"До поліції Добропілля надійшло повідомлення з педіатричного відділення місцевої лікарні про те, що до них бригадою «швидкої допомоги» доставлено неповнолітню дівчину з отруєнням. У лікарні поліцейські поспілкувались із матір’ю пацієнтки, яка розповіла, що вранці її донька поскаржилася на погане самопочуття. Дівчина сказала матері, що хотіла пропустити уроки і випила для цього пігулки. Ліки вона взяла в домашній аптечці. Жінка намагалася надати доньці першу допомогу, а потім викликала «швидку»", - сказано в повідомленні.

Дитину було госпіталізовано, їй надано кваліфіковану допомогу. Зараз стан дівчини стабільний.

Поліція перевіряє всі версії події в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст. 15 ч.1 ст. 115 з позначкою "спроба самогубства" Кримінального кодексу України.

Раніше в лютому в Боярці на Київщині померла дівчинка, що прийняла величезну дозу препарату "дротаверин", а її подруга опинилася в лікарні.

Наступного дня в Умані ліків напилися дві восьмикласниці. Їх госпіталізували.

Крім того,15-річного хлопця, який наковтався таблеток, госпіталізували до "Охмадиту" в Києві.

За словами лікарів, тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла. І якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.