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Декана Льотної академії Кропивницького викрили на хабарництві за допуск до польотів

Вартість такого "допуску" для одного курсанта декан оцінював у $11,5 тисяч.

Декана Льотної академії Кропивницького викрили на хабарництві за допуск до польотів
Фото: ssu.gov.ua

У Кропивницькому викрили на корупції декана одного з факультетів Льотної академії Національного авіаційного університету, який за хабарі забезпечував курсантам допуск до польотів.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки.

"За даними слідства, посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від старшокурсників за допуск до проходження практичних занять. Гроші він вимагав попри успішність та високий рейтинг майбутніх пілотів. Вартість такого «допуску» для одного курсанта декан оцінював у $11,5 тисяч", - йдеться у повідомленні.

Затримали керівника факультету на робочому місці одразу після отримання першої частини хабара - $5 тисяч.

Фото: ssu.gov.ua

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші факти його корупційної діяльності та можливої причетності іншого керівництва вишу до правопорушення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему зі складання іспитів у медичних вишах Києва. За даними досудового слідства, оборудку організував колишній проректор одного з медуніверситетів. Прикриваючись знайомствами у МОЗ та у ДО "Центр тестування", він обіцяв студентам-медикам забезпечити успішне проходження ліцензованих іспитів "КРОК". Мінімальна вартість таких "освітніх послуг" становила $3 тисячі.

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