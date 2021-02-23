На Донбасі загинув військовий, ще один отримав поранення

Сьогодні вранці в районі Світлодарську російсько-окупаційні війська обстріляли позиції Збройних сил України. В результаті загинув один військовослужбовець та ще один отримав поранення.

Про це повідомила українська делегація Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.

"Сьогодні, 23 лютого близько 7:00 на напрямку Світлодарськ в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Оновлено. Як уточнив пресцентр штабу ООС, протягом минулої доби було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу Авдіївки, збройні формування РФ відкривали вогонь в бік українських позицій з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Внаслідок обстрілів 22 лютого один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення.

Неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели прицільний вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На цьому ж напрямку ворог здійснив дистанційне мінування місцевості в напрямку українських позицій за допомогою ПОМ-2, використавши при цьому близько двох десятків мін.

В передмісті Мар’їнки противник відкривав неприцільний вогонь з ручного протитанкового гранатомета, а біля Первомайського – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності угруповання "Північ", збройні формування РФ вели прицільний вогонь по українських позиціях з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Південного. Внаслідок обстрілу отримав поранення один військовий. Йому надано медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Від початку поточної доби, 23 лютого, було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Так, в районі населеного пункту Зайцеве російсько-окупаційні війська здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів.

"Внаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один воїн – отримав осколкові поранення. Командування операції Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття родині загиблого, а пораненому бійцю бажає скорішого одужання", - йдеться у повідомленні.

На обстріли противника українські військові давали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Нагадаємо, учора, 22 лютого, штаб операції Об'єднаних сил повідомив, що на Донбасі внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення. Це сталося біля шахти “Бутівка”.

Також пресслужба 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського повідомила, що внаслідок пожежі загинули троє українських військових.

"22 лютого, під час завершення робіт по розборці конструкції бліндажу після пожежі, що виникла близько 4 години ранку 20 лютого в одному із підрозділів бригади, виявлено тіла двох військовослужбовців, які ймовірно перебували в бліндажі під час пожежі... Третій військовослужбовець, який отримав 90% опіків тіла, був евакуйований до опікового центру, де, на жаль, сьогодні від отриманих травм помер", - йшлося у повідомленні.