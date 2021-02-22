На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення

У зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в понеділок, 22 лютого, внаслідок обстрілу з боку російських найманців загинув український військовослужбовець, ще один отримав поранення.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником на спостережному посту у нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", - сказав Хомчак на пресконференції в Києві в понеділок.

Як повідомляли, 21 лютого в районі проведення операції Об’єднаних зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Окупанти зі снайперської зброї обстрілювали позиції ЗСУ біля Світлодарська.