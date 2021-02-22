Навчання відбулося на полігоні під Сумами.

У Сумській області прикордонники провели навчальні стрільби і здійснили марш на бронетехніці.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Підрозділи Сумського прикордонного загону продовжують вдосконалювати свою бойову майстерність та нарощувати військову складову. Найбільша увага приділяється практичній складовій", - сказано в повідомленні.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

Так, днями в рамках проведення зборової підготовки одного з підрозділів загону на полігоні під Сумами було проведено навчальні стрільби.

"Охоронці кордону вдосконалювали навички стрільби з групової та стрілецької зброї. Також під час заходу прикордонники здійснили марш на бронетехніці. З поставленими завданнями бійці справились та показали високий рівень підготовки", - повідомляють у ДПСУ.

Нагадаємо, в березні українські десантники проведуть навчання поблизу адмінкордону з тимчасово окупованим Кримом з метою вдосконалення спроможності вчасно та адекватно реагувати на військову небезпеку як з повітря, так і з морського узбережжя. Навчання проведуть симетрично з РФ.