У Києві хлопцю відірвало ногу на будівельному майданчику

У Шевченківському районі Києва внаслідок інциденту на будівельному майданчику постраждав 20-річний хлопець.

Про це повідмовив відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні до поліції Києва надійшло повідомлення, що під час робіт на будівельному майданчику чоловіку відірвало ногу. На місце події одразу прибули лікарі та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції”, – йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що потерпілий працює оператором промислового міксеру.

Правоохоронці опитали свідків, які розповіли, що ніхто не бачив, як нога потерпілого потрапила всередину спецобладнання.

Хлопця госпіталізували до лікарняного закладу.

Наразі слідчі вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Нагадаємо, торік у грудні у Дніпрі будівельний кран впав на автобетонозмішувач, водій загинув на місці.