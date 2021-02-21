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На Львівщині травмувалися чотири лижники

Зокрема, травмувалася 10-річна діти.

На Львівщині травмувалися чотири лижники

У суботу, 20 лютого у Львівській області рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам.

Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.

На лижній трасі гори Тростян травмувались 4 лижники з них 10-річна дитина.

47-річна львів’янка отримала травму лівого коліна, таку ж травму отримала 33-річна лижниця з Мелітополя.

Рятувальники нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:

дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;

не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;

одягайте захисне спорядження;

не з’їжджайте з трас.

“Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих”, – додали у ДСНС.

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