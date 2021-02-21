На Львівщині травмувалися чотири лижники

У суботу, 20 лютого у Львівській області рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи надали допомогу 4 травмованим туристам-лижникам.
Про це повідомили у ГУ ДСНС у Львівській області.
На лижній трасі гори Тростян травмувались 4 лижники з них 10-річна дитина.
47-річна львів’янка отримала травму лівого коліна, таку ж травму отримала 33-річна лижниця з Мелітополя.
Рятувальники нагадали про правила безпечного катання на гірськолижних трасах:
дотримуйтесь безпечної швидкості, яка дасть вам час для додаткового маневру щоб уникнути зіткнення;
не зловживайте спиртними напоями під час катання, адже час реакції зменшується в рази;
одягайте захисне спорядження;
не з’їжджайте з трас.
“Пам’ятайте, що в місцях масового катання з гір невмілий і головне недисциплінований лижник – серйозна небезпека для оточуючих”, – додали у ДСНС.