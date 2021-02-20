На Донбасі під мінометний обстріл окупантів потрапили будинки цивільного населення

Протягом 20 лютого окупаційні війська п'ять разів відкривали вогонь в зоні бойових дій на Сході країни. Серед захисників України потерпілих немає.

Вранці російські збройні формування відкрили прицільний вогонь з артилерійських систем 122-го калібру та снайперської зброї неподалік населеного пункту Південне, повідомили у пресслужбі Операції Об'єднаних сил.

З мінометів 120-го калібру противник вів вогонь поблизу Новгородського.

"Під мінометний обстріл потрапили не лише позиції Збройних Сил України, а й будинки місцевих жителів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено три житлових будинки, лінію електромереж та газопровід. Постраждалих серед цивільного населення, на щастя, немає", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти вели прицільний вогонь зі станкових та ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї неподалік населених пунктів Попасна та Катеринівка.

Зазначається, що на обстріли противника українські воїни відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, що протягом минулої доби, 19 лютого, було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

За даними ООН, з квітня 2014 по 10 лютого 2021 жертвами війни на Донбасі стали близько 13 300 людей, з них більше 3700 - цивільні громадяни.