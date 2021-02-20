В Одесі горів пологовий будинок

В Одесі рятувальники ліквідували загорання у пологовому будинку.

Про це повідомили у ГУ ДСНС України в Одеській області.

“20 лютого о 03:02 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу у Пологовому будинку №5 за адресою:м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 28”, – йдеться у повідомленні.

На місце події прибули рятувальники та встановили, що горить майно у побутовому приміщенні на третьому поверсі пологового будинку.

Вогнеборці локалізували загорання о 03:24 та ліквідували о 03:31 на площі 3 м.кв.

До прибуття підрозділів ДСНС адміністрація закладу евакуювала 74 людини, з яких 46 жінок, 16 немовлят та 12 медичних працівників.

Загиблих та постраждалих немає.

Ймовірна причина пожежі коротке замикання електропроводки у холодильнику.

На місце пожежі виїжджало 10 одиниць пожежної техніки та 49 чоловік особового складу.

Нагадаємо, у закинутому одноповерховому будинку на околиці Дніпра сталася пожежа, внаслідок якої загинули три людини.