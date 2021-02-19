Данілов анонсував нові санкції щодо депутатів

На наступному засіданні Ради національної безпеки й оборони (РНБО) буде винесене питання про запровадження нових санкцій, зокрема щодо українських депутатів.

Про це у ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" заявив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.

"Як і минулого разу я сказав, що далі буде, повірте - і далі буде! Далі будуть офшори, власність, все, що поцуплене з 1991 року в українського народу, буде повернуте українському народу. Більш того, усі депутати, у яких статки в 300-400 мільйонів, люди добрі, де ви це взяли? Зупиняється це все", - сказав Данілов.

За його словами, на наступному засіданні РНБО всі побачать "більше і цікавіше".

"І там будуть депутати, там буде багато тих людей, які жодного разу не працювали, а мають величезні статки - усі будуть повертати, і в тому числі, що стосується українських надр. Це буде окрема ситуація. Коли забрали усе, що можна забрати, жодної копійки не сплачують до бюджету. Закінчилися ті часи", - повідомив секретар РНБО.

Він також пообіцяв, що надалі буде оприлюднена інформація щодо осіб, "які мають бізнес в Росії, заробляють там гроші, потім їх витрачають на промивання нам мізків".

"Найближчим часом це буде публічна інформація і всі це бачитимуть", - резюмував Данілов.

Нагадаємо,сьогодні, 19 лютого, Рада національної безпеки та оборони включила політика Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список за фінансування тероризму. Загалом санкції запроваджено щодо 8 осіб та 19 компаній, зокрема - п'яти літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ - Москва. Санкції також застосовані до компаній, що обслуговують ці літаки.

Раніше, 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Коментуючи це рішення, секретар РНБО Данілов заявив, що влада готується запровадити нові санкції проти певних категорій осіб. Під обмеження потраплять і ряд народних депутатів України.