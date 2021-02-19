У вихідні в Україну прийде потепління

У Карпатах - помірний сніг. На Закарпатті в неділю до 10 градусів тепла.

У суботу, 20 лютого, в західних областях можливий невеликий (у Карпатах помірний) снігопад, іноді з дощем, на решті територій України без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі в західній частині 5-10° морозу (на крайньому заході близько 0°), на решті територій 12-17° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла; на Закарпатті до 5° тепла; на півночі Лівобережжя вночі близько 20° морозу, вдень 2-7° морозу.

У Києві в суботу без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця; вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 1-3° морозу.

У неділю, 21 лютого, на сході та північному сході країни очікується невеликий сніг, на решті територій без опадів. На дорогах місцями ожеледиця; у південно-західній частині місцями туман.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу (на Прикарпатті та в східних, північно-східних областях до 10° морозу), вдень 0-5° тепла, на Закарпатті 5-10° тепла.

У Києві в неділю без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.