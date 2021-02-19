Кожна десята дитина, що повернулася в сім’ю з інтернату на час епідемії, залишилася жити вдома, - ЮНІСЕФ

10% дітей, які повернулись з інтернатів у сім’ї на час епідемії, залишилися проживати у родинах. Про це повідомила голова правління громадської спілки "Українська мережа за права дитини" Дар’я Касьянова під час оголошення результатів моніторингу ситуації з дітьми, які під час карантину, навесні 2020 року, повернулись з інтернатів до батьків та опікунів.

Моніторинг проводився у межах пілотного проєкту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Міністерства соціальної політики та Української мережі за права дитини.

"Ми виявили, що діти повернулися додому, пів року знаходилися вдома і в пілотних областях явних випадків порушення прав дитини не було зафіксовано. Ми були першими, хто відвідав деякі родини, куди повернулися діти. У багатьох сім’ях батьки роками не бачили своїх дітей. Періоди адаптації були важкими, у деякі сім’ї довелося залучати психологів. Завданням проєкту не був соціальний супровід, але якби був - відсоток дітей, що не повернувся в інтернати, був би вищим", - пояснила Касьянова.

Участь у моніторингу взяли більше 4000 сімей Волинської, Дніпропетровської, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей. У межах проєкту 10% дітей вдалося зберегти у сім’ях, зокрема, завдяки допомозі із працевлаштуванням батьків, організації інклюзивного навчання для дітей та соціальному супроводу родин. Таким чином приблизно 437 дітей залишилися жити вдома і не повернулися в інтернати. Ще 300 дітей не змогли виявити за адресами, оскільки інтернатні заклади могли надати недостовірні дані.

Також експерти під час моніторингу визначили причини, з яких діти потрапляють в інтернати. Серед них — відсутність якісних соціальних послуг та інклюзивної освіти у громадах, а також обмежений доступ до них, труднощі з отриманням консультацій психологів, неврологів та інших лікарів, відсутність шкільних автобусів і груп продовженого дня, денних центрів для дітей з інвалідністю, послуг раннього втручання тощо.

Заступник міністра соціальної політики Борис Лебедцов розповів, що без повідомлення соціальних працівників та представників освіти 42 тисячі дітей повернулися в сім’ї, де батьки за час тривалої відсутності дітей втратили навички батьківського догляду.

"Міністерство соціальної політики рекомендувало службам у справах дітей разом з департаментами освіти та департаментами охорони здоров’я проаналізувати ситуацію у цих сім’ях. Виявилося, що близько 2500 дітей проживали у родинах високого рівня бідності, у 1200 сімей був ризик ухилення батьків від обов’язків та жорстокого поводження. Більш ніж у 1000 сімей батьки мають схильність до вживання алкоголю. 800 сімей жили в умовах ризику втратити житло", - пояснив він.

Заступник голови Мінсоцполітики додав, що у 2020 році міністерство впровадило принципово новий підхід до влаштування дітей в інтернати.

"Цей підхід дозволив зменшити на 19% кількість дітей в інституціях, а також допоміг місцевій владі побачити кожну дитину, яка перебуває в закладах, і їхні родини, які потребують підтримки", - зазначив він.

Дар'я Кас'янова додала, що лише 7% сімей знаходилися під соціальним супроводом до моніторингу, в найкращому випадку вони були на обліку в соцслужбах.

"Близько 70%, за словами батьків, взагалі нічого не отримували. Було виявлено 134 дітини на обліку дітей в складних життєвих обставинах. У нас були випадки, коли п’ятеро дітей з однієї сім’ї навчаються в інтернаті для вихованців з інтелектуальними порушеннями. Проблемою є також те, що в деяких випадках соціальні служби і служби у справах дітей "сприяють" перебуванню дітей у інтернатах. Вони усвідомлюють, що соціальних послуг немає і можуть рекомендувати сім’ям віддати дітей у заклад. Ми також виявили близько 300 батьків, у яких був особистий досвід перебування в інтернатах, тому вони не бачили проблеми віддати туди дітей", - пояснила вона.

Нагадаємо, що через пандемію коронавірусу та карантинні заходи в Україні 42 тисячі дітей, зокрема з інвалідністю, які виховувалися в інтернатах, повернули у сім'ї. Частина родин є в групі ризику і має складний фінансовий стан. При цьому дітей повернули без попередньої перевірки умов у сім'ї.