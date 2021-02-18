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У Києві відбулася хода на честь героїв Небесної Сотні

Акція почалася о 19 годині з панахиди за загиблими у Михайлівському соборі.

Фото: Макс Требухов

У Києві 18 лютого відбулася акція вшанування подвигу героїв Небесної Сотні та всіх борців, які віддали своє життя за незалежність України, відстоюючи права і свободи людини.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua з місця події.

У заході взяли участь близько 200 людей. Акція почалася о 19 годині з панахиди за загиблими у Михайлівському соборі. Під час Революції Гідності Михайлівський собор дав прихисток мітингарям, а під час розстрілів на Майдані він перетворився у польовий госпіталь.

О 20 годині почалася Хода пам’яті на вшанування Небесної Сотні та борців за незалежність України. Колони учасників пройшли від Михайлівської площі вулицею Трьохсвятительською до Європейської площі, далі - вулицями Грушевського та Інститутською до алеї Героїв Небесної Сотні. Хода завершилася покладанням квітів і запаленням лампадок.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

“Панахида і хода – традиційні заходи, які організовують рідні Героїв Небесної Сотні та учасники Революції Гідності у співпраці з іншими організаціями”, - йдеться у повідомленні на сторінці акціїу Facebook.

Організаторами акції стали громадська організація "Родини Небесної Сотні", Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані, ГО Самооборона Майдану та інші. 

Нагадаємо, працівники Національної поліції та Національної гвардії України заступили на посилене чергування для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення запланованих заходів у центрі Києва до річниці розстрілів на Майдані.

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