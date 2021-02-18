Школи Чернівців перейшли на дистанційне навчання

Від завтра, 19 лютого, всі школи Чернівців мають перейти на дистанційне навчання. Дитячі садочки у місті наразі продовжують працювати.

Про це повідомив заступник міського голови Чернівців Юрій Лесюк, пише місцеве інформагентство АСС.

"Ми отримали подання від головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, звернення від головного санітарного лікаря Чернівецької області Наталії Гопко, вивчили протокол обласної комісії ТЕБ та НС, а також постанову Кабінету Міністрів і прийняли рішення перевести школи на дистанційне навчання", - розповів Юрій Лесюк.

За його словами, завтра або в понеділок мають зібрати міську комісію ТЕБ та НС, на якій буде вирішено питання щодо інших обмежувальних заходів.

Юрій Лесюк додав, що наразі на дистанційне навчання переходять учні всіх класів - з 1 до 11-го.

"Постанова Кабміну вступає в дію з 24 лютого. У ній ідеться про те, що початкова школа може продовжувати очне навчання. Наразі ми прийняли рішення перевести учнів всіх класів на дистанційне навчання, а вже на засіданні міської комісії ТЕБ та НС прийматимемо рішення, як працюватимуть школи з 24 лютого" - сказав заступник мера.

Напередодні ввечері у Чернівецькій області заявили про "загрозливу ситуацію" з COVID-19.

За словами голови ОДА Сергія Осачука, у лікарнях Чернівців закінчуються ліжка, відведені для лікування хворих на коронавірус. Так, якщо раніше у області були зайняті половина від 900 койок, виділених під хворих на ковід, то тепер завантажені 50% від 1700 ліжок.

Голова Чернівецької ОДА також повідомив, що цього тижня область розгляне питання про закриття всіх навчальних закладів через складну ситуацію з COVID-19.

Нагадаємо, 17 лютого Івано-Франківська обласна комісія ТЕБ та НС ввела карантинні обмеження "червоного" рівня з наступного тижня через близьку до критичної ситуацію з коронавірусом.