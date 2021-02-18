Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Протягом минулої доби, 17 лютого, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів неподалік Новомихайлівки. Поблизу населеного пункту Славне противник застосував проти наших воїнів автоматичні станкові та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності угруповання "Північ" збройні формування РФ відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Південного, а неподалік Шумів окупанти здійснили обстріл наших позицій з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та снайперської зброї.

На обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Бойових втрат серед військових немає.

Від початку поточної доби, 18 лютого, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше голова Тристоронньої контактної групи по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що представник президента Російської Федерації Борис Гризлов не спромігся відповісти на пряме питання щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території Донбасу.