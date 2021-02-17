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​Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння таблетками семикласниць у Боярці

Правоохоронці закликали батьків не втрачати пильності по відношенню до дітей.

​Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння таблетками семикласниць у Боярці
Архівне фото
Фото: З відкритих джерел

Прокуратура Київської області розпочала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом доведення до самогубства неповнолітніх осіб (ч.3 ст.120 КК України).

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

"За даними слідства, дві учениці 7-го класу однієї з гімназій м. Боярка побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати. На перерві дівчата придбали в аптеці "Дротаверин" і вжили кожна по 40 таблеток у приміщенні школи. Семикласниць у непритомному стані виявили учні старшої школи. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть 13-річної дівчини, стан її 12-річної подруги, за словами медиків, середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Попередньо, причиною смерті дівчинки було отруєння великою кількістю препарату "Дротаверин", що призвело до зупинки серця, внаслідок різкого падіння артеріального тиску. Розслідування триває. 

Правоохоронці закликали батьків не втрачати пильності по відношенню до дітей.

Нагадаємо, 16 лютого умісті Боярка під Києвом в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися пррепаратом "Дротаверин", внаслідок чого одна дівчинка померла.

Повідомлялося, що в одній із популярних соцмереж дівчата побачили відео із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали його в аптеці та вжили кожна по 40 таблеток в приміщені школи.

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