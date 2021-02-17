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Під Харковом маршрутний автобус з пасажирами врізався у відбійник, 10 постраждалих

Від удару маршрутка, в салоні якої було 17 пасажирів, перекинулася.

У середу, 17 лютого, в районі селища Новий Коротич під Харковом маршрутний автобус із 17 пасажирами врізався у відбійник та перекинувся. Ушкодження отримали 10 осіб.

Пресслужба обласної поліції повідомляє, що ДТП сталася о 06:23 в районі 463 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський".

41-річний водій автобуса Mercedes сполученням "Харків-Люботин" під час руху не впорався з керуванням та скоїв наїзд на відбійник, після чого автомобіль перекинувся.

"За попередньою інформацією, в транспортному засобі знаходилися 17 пасажирів. 10 громадян отримали тілесні ушкодження та звернулися по медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Інформація внесена до Єдиного обліку відділення поліції № 2 ХРУП № 1. Всі обставини аварії встановлюють працівники поліції.

Нагадаємо, наприкінці січня у Полтавській області перекинувся рейсовий бус "Суми-Київ", у салоні якого перебувало 13 пасажирів. Двоє людей постраждали.

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