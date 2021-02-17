СБУ передала до суду справу "луцького терориста" Кривоша

Його будуть судити за сімома статтям Кримінального кодексу.

Служба безпеки України передала до суду справу "луцького терориста" Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив автобус з заручниками у Луцьку.

Про це повідомили в СБУ та Волинській обласній прокуратурі.

45-річного Кривоша будуть судити за сімома статтями Кримінального кодексу: захоплення заручників (ч. 2 ст. 147), теракт (ч. 1 ст. 258), завідомо неправдиве повідомлення про мінування (ч. 1 ст. 259), незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ч.2 ст. 263), примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків (ч. 1 ст. 280), незаконне заволодіння автобусом (ч. 3 ст. 289), посягання на життя правоохоронців (ст. 348).

У липні 2020 року раніше судимий Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус "Краснилівка-Берестечко" з тринадцятьма пасажирами. Він утримував людей близько 12 годин, після чого здався правоохоронцям.

Кривош вимагав від Володимира Зеленського опублікувати відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Президент виконав цю вимогу.

Упродовж дня обвинувачений, як вважає слідство, також стріляв з наявної у нього зброї, підірвав гранату біля службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців.

З липня 2020 року Кривош знаходиться під вартою.