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СБУ передала до суду справу "луцького терориста" Кривоша

Його будуть судити за сімома статтям Кримінального кодексу.

СБУ передала до суду справу "луцького терориста" Кривоша
Фото: rivne.online

Служба безпеки України передала до суду справу "луцького терориста" Максима Кривоша, який 21 липня 2020 року захопив автобус з заручниками у Луцьку.

Про це повідомили в СБУ та Волинській обласній прокуратурі.

45-річного Кривоша будуть судити за сімома статтями Кримінального кодексу: захоплення заручників (ч. 2 ст. 147), теракт (ч. 1 ст. 258), завідомо неправдиве повідомлення про мінування (ч. 1 ст. 259), незаконне поводження зі зброєю (ч.1 ч.2 ст. 263), примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов’язків (ч. 1 ст. 280), незаконне заволодіння автобусом (ч. 3 ст. 289), посягання на життя правоохоронців (ст. 348).

У липні 2020 року раніше судимий Кривош захопив у центрі Луцька рейсовий автобус "Краснилівка-Берестечко" з тринадцятьма пасажирами. Він утримував людей близько 12 годин, після чого здався правоохоронцям.

Кривош вимагав від Володимира Зеленського опублікувати відео зі словами "Фільм "Земляни" 2005 року - дивитися всім". Президент виконав цю вимогу.

Упродовж дня обвинувачений, як вважає слідство, також стріляв з наявної у нього зброї, підірвав гранату біля службового автомобіля поліції та кинув ще одну гранату в бік правоохоронців.

З липня 2020 року Кривош знаходиться під вартою.

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