Від початку доби на Донбасі не стріляли

Протягом вівторка, 16 лютого, у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку проросійських бойовиків.

Від початку доби 17 лютого порушень режиму припинення вогню не зафіксовано, інформує пресцентр ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій з мінометів 82-го калібру неподалік Красногорівки.

Зі станкових протитанкових та підствольних гранатометів противник відкривав вогонь неподалік Водяного, що на Приазов’ї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації вели вогонь зі снайперської зброї.

"На прицільні обстріли зі сторони противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших воїнів немає", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, вчора представник української делегації у Тристоронньої контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш повідомив, що окупована Росією територія ОРДЛО на 1,4 тис. кв. км більша, ніж зафіксовано в Мінських угодах.