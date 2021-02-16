​У Києві лікар "приймав" пологи по Skype, бо жінка вирішила народжувати вдома

В результаті батьку немовляти все ж довелося викликати швидку.

У Києві жінка народжувала вдома, а пологи "приймав" лікар по Skype. В результаті батьку немовляти довелося викликати швидку.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги

У Дарницькому районі столиці бригада ЕМД виїхала до 26-річної жінки, яка народжувала вдома,. Пологи "приймав" лікар по Skype. Немовля народилося недоношеним - на 36 тижні. Бригаду швидкої викликав чоловік породіллі.

За даними лікарів, мати дитини на обліку жіночої консультації не перебувала.

В Центрі ЕМД нагадали, що законодавство України не забороняє жінкам народжувати вдома. Проте варто розуміти всі можливі наслідки таких пологів.

За словами акушера-гінеколога КНП "Київській міський пологовий будинок №6" Наталі Яремчук, у її лікарню жінок, які "вирішили народжувати вдома, але щось пішло не так", привозять приблизно двічі на місяць.

"Жінок, на щастя, ми поки не втрачали, а з дітьми було різне - і смерті, і каліцтва», - розповіла лікарка.

Нагадаємо, 23 січня у Рівному померла жінка, яка народжувала вдома. 34-річна місцева жителька стала на облік на 34-му тижні вагітності. Зі слів родичів, жінка народила о 15:15 під час домашніх пологів, а пологового будинку її доставила швидка о 18:20 в агонуючому стані, тобто практично мертвою. Врятувати її не вдалося.