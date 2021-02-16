​​В Україні подали на реєстрацію вакцину AstraZeneca проти ковіду

15 лютого у Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я було подано заявку про державну реєстрацію в Україні вакцини Oxford/AstraZeneca проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ.

У той же день Всесвітня організація охорони здоров’я схвалила вакцину AstraZeneca для екстреного застосування і дозволила її використання в усьому світі в межах ініціативи COVAX.

Попередньо вакцина від Oxford/AstraZeneca отримала дозвіл на екстрене застосування у Великій Британії, Європейському Союзі та Індії.

29 січня президент Володимир Зеленський підписав закон № 4613 "Про лікарські засоби", який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

Україна отримала інформацію від COVAX про постачання вакцин AstraZeneca у розмірі від 2,2 до 3,7 млн доз у І–ІІ кварталі 2021 року. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що мінімум 500 тис. доз вакцини прибуде в Україну в лютому 2021 року.

Вакцина AstraZeneca - це векторна вакцина, яку розробив Оксфордський університет та британсько-шведська компанія AstraZeneca. Для повної імунізації потрібні дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. Може зберігатися до шести місяців при температурі від +2 до +8 С.

COVAX - це глобальна ініціатива, яка має на меті пришвидшити розробку та виробництво вакцин від COVID-19 і забезпечити ними країни з низьким та середнім доходом. COVAX постачає в країни тільки ті вакцини, які ВООЗ включила до реєстру засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, на початку лютого Україна отримала підтвердження на поставку 12 млн доз вакцин від COVID-19, в тому числі і AstraZeneca. Перший мільйон доз за контрактом з Serum Institute доставлять з Індії в лютому. Для того, щоб вакцину дозволили використовувати в Україні необхідно було, щоб її схвалила ВООЗ.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує з 15 лютого отримати 500 тисяч доз вакцин AstraZeneca.