Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва

Сьогодні вони мають повернутися на батьківщину.

Літак із українськими туристами, які застрягли на Занзібарі, вилетів до Києва.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Оновлено: літак з українськими туристами на борту вилетів із острова Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого", - написав Ніколенко у Twitter.

❗️Оновлено: літак з українськими туристами на борту вилетів із о.Занзібар 🇹🇿 до Києва 🇺🇦 в ніч на 16 лютого. @UKRinKEN — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) February 16, 2021

Як повідомлялося, через поломку літака близько 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. Йдеться про рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp. Він мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом. Міністерство внутрішніх справ і посольство України в Кенії скоординували дії, щоб якомога швидше повернути їх в Україну.

Туристів планувати повертати новим рейсом PQ 1972 Занзібар - Анталія - Київ. Він мав вилетіти 14 лютого ввечері, але табло SkyUp показує, що виліт перенесли на 15 лютого. Пр цьому, 15 лютого на табло взагалі не було рейсу з Занзібару. Найближчий рейс - 16 лютого.

Нагадаємо, серед туристів, які застрягли на Занзібарі, - голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дівчина Анастасія Зінченко, відома як дівчина з собачкою із Уханю.