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Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва

Сьогодні вони мають повернутися на батьківщину.

Літак із застряглими на Занзібарі українськими туристами вилетів до Києва
Архівне фото
Фото: "Укринформ"

Літак із українськими туристами, які застрягли на Занзібарі, вилетів до Києва.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Оновлено: літак з українськими туристами на борту вилетів із острова Занзібар до Києва в ніч на 16 лютого", - написав Ніколенко у Twitter.

Як повідомлялося, через поломку літака близько 180 туристів з України застрягли на Занзібарі. Йдеться про рейс PQ6972 авіакомпанії SkyUp. Він мав вилетіти до Києва 13 лютого о 12:50 за місцевим часом. Міністерство внутрішніх справ і посольство України в Кенії скоординували дії, щоб якомога швидше повернути їх в Україну.

Туристів планувати повертати новим рейсом PQ 1972 Занзібар - Анталія - Київ. Він мав вилетіти 14 лютого ввечері, але табло SkyUp показує, що виліт перенесли на 15 лютого. Пр цьому, 15 лютого на табло взагалі не було рейсу з Занзібару. Найближчий рейс - 16 лютого.

Нагадаємо, серед туристів, які застрягли на Занзібарі, - голова Державної міграційної служби Максим Соколюк та його дівчина Анастасія Зінченко, відома як дівчина з собачкою із Уханю.

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