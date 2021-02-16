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У Словаччині стартував електронний перепис населення

Він триватиме до 31 березня 2021 року.

У Словаччині стартував електронний перепис населення
Фото: zemavek.sk

У Словаччині 15 лютого стартував перепис населення, який триватиме до 31 березня 2021 року. Він вперше відбувається повністю електронно.

Про це повідомляє "Радіо Свообода".

Зазначається, що формуляр словаки заповнюють самі, а форму за дітей віком до 18 років заповнюють батьки чи їхні повноважні представники.

Як повідомляє Статистичне відомство Словацької республіки, перепис населення стосується кожного громадянина, який має в Словаччині постійне, тимчасове, чи так зване толероване перебування, яке стосується, зокрема, малолітніх осіб, яких знайшли на словацьких теренах, чи малолітніх, які були нелегально працевлаштовані.

Вперше до формуляру про перепис внесене запитання про "другу національність".

"Статистичне відомство залишає при переписі можливість (наголошую, «можливість», а не обов’язок) вказати і другу національність, якщо так люди відчувають", - зазначила міністр культури Наталія Міланова.

За даними останнього перепису населення Словаччини, який відбувся 10 років тому, у 2011 році, найбільшою національною меншиною була угорська, на другому місці – ромська, третю сходинку зайняли чехи, за ними – русини (історична назва українців, яка вживається й сьогодні на Закарпатті).

Нагадаємо, Всеукраїнський перепис населення перенесли на 2023 рік.

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