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Депутат Київради Богатов побив коміка через матюки на стендап-концерті

У партії "Голос" заявили, що така поведінка "неприпустима" та засудили дії та висловлювання їхнього нардепа.

Депутат Київради Богатов побив коміка через матюки на стендап-концерті
Влад Капиця
Фото: facebook.com/TVToronto

Депутат Київської міської ради від "Голосу" Костянтин Богатов побив київського стендапера, а також сценариста і співведучого саркастичного проєкту "Телебачення Торонто" Владислава Капицю. Депутата обурило, що комік, який виступав перед Капицею, у своєму виступі використовував ненормативну лексику.

Інцидент стався ще 14 лютого, однак проєкт "Телебачення Торонто" повідомив про подію лише в понеділок.

"Пан Костянтин Богатов слухав коміка, який виступав перед Владом, аж почув страшне - матюки! Він вирішив всіх захистити від такої аудіальної наруги, підвівся і почав з’ясовувати, що ж сі коїться: слова погані звучать. Влад пішов, аби владнати ситуацію, між ним та паном Костянтином відбувся короткий діалог... Після цього Богатов вдарив Влада у обличчя, зачепивши телефон, яким той знімав його", - йдеться у повідомленні.

Глядачі викликали поліцію. Стендап продовжився, поліція приїхала трохи згодом та запропонував Богатову покинути приміщення.⠀

Пізніше депутат вибачився перед Капицею, зазначивши, що "застосовувати силу було недоцільно, але і матюки - це неправильно". А у Влада тепер є синець на обличчі та зламані окуляри.

У партії "Голос" відреагували на інцидент. Там заявили, що така поведінка "неприпустима" та засудили дії та висловлювання Богатова. На найближчих зборах у Київраді та зборах Київської міської територіальної організації планують дати оцінку діям свого депутата.

Нагадаємо, у вересні минулого року у Вінницькій області побилися чинний депутат Калинівської районної ради, депутат Вінницької облради та кандидат в депутати обласної ради.

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