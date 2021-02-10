Притула заявив, що не йде з політики

"Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями усе гаразд, з візією так само".

Сергій Притула заявив, що залишається в політиці, незважаючи на вихід з керівництва політичної партії "Голос".

"Вчора і сьогодні помітив достатньо прискіпливу увагу до своєї персони... Суть цих інформаційних потоків та дописів у мережі зводиться до того, що начебто Притулі набридло, він награвся і вирішив піти з політики. Ну по-перше, не дочекаєтесь", - сказав Притула у відеозверненні, яке опубліковано в фейсбуці.

Більше того, він сказав, що планує займатися політикою більш серйозно, ніж у 2020 році, коли балотувався в мери Києва. І з тих пір нічого не змінилося. Мої плани залишаються стабільними, з амбіціями усе гаразд, з візією так само", - заявив Притула.

У своєму коментарі він так і не пояснив, чому більше не входить до керівництва "Голосу".

Нагадаємо, що на виборах мера Києва Сергій Притула зайняв третє місце, за нього проголосували 56,9 тис. виборців (7,87%). Після програшу Притула сказав, що готуватиметься до виборів у Верховну Раду.