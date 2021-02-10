Українці продовжують довіряти Зеленському та Кличку, – "Рейтинг"

Українці продовжують найбільше довіряти президенту України Володимиру Зеленському та лідеру партії «Удар» Віталію Кличку. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» 6–8 лютого.

Володимиру Зеленському довіряють 38% опитаних, Віталію Кличку – 34%.

Володимиру Гройсману довіряють 32%, Дмитру Разумкову – 26%, Юлії Тимошенко – 25%, Юрію Бойку – 24%, Петру Порошенку – 23%, Арсену Авакову – 21%, Арсенію Яценюку – 20%, Максиму Степанову – 12%, Денису Шмигалю – 12%.

Нагадаємо, за даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного з 27 січня до 1 лютого 2021 року, Віталію Кличку довіряють 37,5% респондентів, Президентові України Володимиру Зеленському – 35,6% опитаних.

Опитування «Україна на карантині: моніторинг суспільних настроїв (хвиля #9, 6-8 лютого 2021)» проведено Соціологічною групою Рейтинг 6–8 лютого 2021 року. Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.