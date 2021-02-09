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Кличко: майже півтисячі одиниць спецтехніки боряться зі снігом на вулицях Києва

Мер закликав киян бути свідомими та обережними.

Кличко: майже півтисячі одиниць спецтехніки боряться зі снігом на вулицях Києва
Фото: facebook/Кличко - мер

Мер Києва Віталій Кличко показав, як розчищають сніг у Києві. Відео Кличко опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, повідомляє його офіційний сайт.

«Вже майже добу триває снігопад у столиці. Вночі, за прогнозами синоптиків, негода посилиться. Сніжитиме і у наступні кілька днів. Дорожники та комунальні служби продовжують працювати у режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає. Хоча з минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання», – зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він зауважив, що пізно вечері дорожники знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів та основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях.

«Тому можна, звичайно, бути невдоволеними стихією, скаржитися на міські служби і при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським. Також міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома – на дистанційному навчанні. Комунальні служби роблять все можливе, щоб життєдіяльність міста не припинялася. Та наступні кілька днів будуть складними. Бо стихія не відступатиме», – підкреслив мер Києва.

Він також зазначив, що сильні снігопади охопили не тільки Україну, а й Європу. Стихія паралізувала частину Німеччини, Польщі, складна ситуація і у Нідерландах.

«Закликаю всіх киян бути свідомими та обережними. Якщо є така можливість, залишайтеся вдома. Якщо треба їхати на роботу, скористайтеся громадським транспортом. А якщо вже виїхали на авто, пересувайтеся і паркуйтеся з дотриманням правил! Бо спецтехніка не вміє прибирати сніг у повітрі», – наголосив Віталій Кличко.

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