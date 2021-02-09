Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи MH17 не раніше 2023 року, - Єнін

Міжнародний суд ООН завершить розгляд справи про катастрофу лайнера рейсу MH17 "Малазійських авіаліній" не раніше 2023 року.

Про це заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Щодо слухань у Міжнародному суді ООН, ми спостерігаємо спроби РФ затягнути перехід Міжнародного суду ООН до розгляду питання по суті, посилаючись на обмеження Covid, складність формування своєї юридичної позиції. Водночас, станом на сьогодні, ми маємо попередній календар усіх процедур у Міжнародному суді ООН, які повинні завершитися фінальним рішенням, щонайменше, до кінця 2023 року", - цитує Єніна агентство "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що треба чітко розрізняти три окремих треки, у межах яких відбувається розслідування цієї трагедії.

"Перший - це кримінально-правовий блок, це саме той суд Гааги, який зараз проводить слухання стосовно прогресу додаткового розслідування і продовження яких відклали до квітня цього року. Другим напрямом, у рамках якого переслідується РФ, як держава, зокрема в рамках конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, є український позов проти РФ до Міжнародного суду ООН. І третій напрям - колективна скарга Королівства Нідерланди і держави Україна проти Росії в ЄСПЛ", - зазначив Єнін.

За словами заступника міністра, всі вони спрямовані на притягнення до відповідальності Росії, її військово-політичного керівництва і конкретних виконавців цього злочину.

Нагадаємо, що літак Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), був збитий в небі над Донецькою областю 17 липня 2014 року. Усі, хто був на борту, загинули.

Розслідування причин катастрофи веде спільна слідча група (JIT, ССГ), в яку входять представники правоохоронних органів України, Нідерландів, Бельгії, Австралії і Малайзії. У вересні 2016 року ССГ оприлюднила висновки, згідно з якими лайнер був збитий ракетою, запущеною з ЗРК "Бук", а рік тому оголосила про приналежність цього "Бука". За даними ССГ, це ракетна установка російської 53-ї зенітно-ракетної бригади, що дислокована в Курську.

19 травня 2019 року слідча група офіційно назвала чотирьох обвинувачених у причетності до загибелі рейсу МН17: росіяни Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов і українець Леонід Харченко. Всі вони, як повідомлялося, в суд не з'явилися. Пулатов на цей час - єдиний фігурант справи, відправив на слухання своїх адвокатів.

У листопаді 2020 року Об'єднана слідча група оприлюднила нові матеріали у справі. Серед цих даних - перехоплення розмови терористів "ДНР" з їх російськими кураторами

Окрім того, судді відмовили адвокатам обвинувачених у розслідуванні альтернативних сценаріїв причин катастрофи.

Учора суд озвучив свої рішення щодо запитів захисту одного з обвинувачених - Олега Пулатова. Наступне судове засідання відбудеться 15 квітня.